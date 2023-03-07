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Зайцева Агафия Иосифова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.02.1837

Дата смерти

23.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1837

Отец: Мазин Иосиф Павлов

Мать: Евдокия Сергеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1855

Муж: Зайцев Павел Марков

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1857

Сын: Семён Михайлов

Отец ребёнка: не указан

д.Цурково
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Харитина (Харитонова)

Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Зайцев Семён Павлов

Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков

Рождение ребёнка
1873

Сын: Максим Павлов

Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1875

Сын: Зайцев Афанасий Павлов

Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1878

Сын: Зайцев Гавриил Павлов

Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1879

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.04.1893
д.Титовщина
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