Зайцева Агафия Иосифова
Место рождения
Дата рождения05.02.1837
Дата смерти23.04.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1837
Отец: Мазин Иосиф Павлов
Мать: Евдокия Сергеева
Бракосочетание
23.01.1855
Муж: Зайцев Павел Марков
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.08.1857
Сын: Семён Михайлов
Отец ребёнка: не указан
д.Цурково
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Харитина (Харитонова)
Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков
Рождение ребёнка
1870
Сын: Зайцев Семён Павлов
Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков
Рождение ребёнка
1873
Сын: Максим Павлов
Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков
Рождение ребёнка
17.01.1875
Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1878
Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков
Рождение ребёнка
07.09.1879
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Зайцев Павел Марков
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.04.1893
д.Титовщина