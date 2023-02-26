Евдокия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1832
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
06.04.1834
Дочь: Агафия ст
Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
05.02.1837
Дочь: Зайцева Агафия Иосифова
Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
12.06.1839
Дочь: Ксения Иосифова
Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
23.11.1840
Сын: Меркурий Иосифов
Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
13.03.1843
Сын: Алексей Иосифов
Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
03.03.1845
Дочь: Ульяния Иосифова
Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
07.07.1846
Дочь: Мария Иосифова
Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
29.06.1848
Дочь: Марфа Иосифова
Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
10.10.1849
Дочь: Параскева Иосифова
Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
10.10.1849
Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов
Рождение ребёнка
09.08.1852
Дочь: Васса (Григорьева)
Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазин Иосиф Павлов
Смерть
Неизвестно