Евдокия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1832

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1834

Дочь: Агафия ст

Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1837

Дочь: Зайцева Агафия Иосифова

Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1839

Дочь: Ксения Иосифова

Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1840

Сын: Меркурий Иосифов

Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1843

Сын: Алексей Иосифов

Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1845

Дочь: Ульяния Иосифова

Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1846

Дочь: Мария Иосифова

Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1848

Дочь: Марфа Иосифова

Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1849

Дочь: Параскева Иосифова

Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1849

Сын: Мазин Назарий Иосифов

Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1852

Дочь: Васса (Григорьева)

Отец ребёнка: Мазин Иосиф Павлов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазин Иосиф Павлов

Смерть
Неизвестно
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