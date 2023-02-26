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Зайцев Афанасий Павлов

Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1875

Отец: Зайцев Павел Марков

Мать: Зайцева Агафия Иосифова

Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Зайцева Агафия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1897

Дочь: (Зайцева) Ирина Афанасиева

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Стефанова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: (Зайцева) Домна Афанасиева

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Стефанова

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: (Зайцева) Анна Афанасиева

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Стефанова

Рождение ребёнка
01.05.1903

Дочь: (Зайцева) Пелагея Афанасьева

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Стефанова

Рождение ребёнка
07.04.1905

Сын: Зайцев Максим Афанасьев

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Стефанова

Рождение ребёнка
15.12.1907

Сын: Зайцев Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Стефанова

Рождение ребёнка
21.01.1910

Дочь: (Зайцева) Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Стефанова

Рождение ребёнка
29.01.1912

Дочь: (Зайцева) Анна Афанасиева

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Стефанова

Рождение ребёнка
17.05.1913

Сын: Зайцев Семён Афанасиев

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Стефанова

Рождение ребёнка
29.01.1916

Дочь: (Зайцева) Анна Афанасиева

Мать ребёнка: Зайцева Агафия Стефанова

Смерть
Неизвестно

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