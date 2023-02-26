Зайцева Агафия Стефанова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1880
Отец: Стефан Иванов
Мать: Надежда Харитонова
Бракосочетание
24.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1897
Дочь: (Зайцева) Ирина Афанасиева
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: (Зайцева) Домна Афанасиева
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов
Рождение ребёнка
До 1903
Рождение ребёнка
01.05.1903
Дочь: (Зайцева) Пелагея Афанасьева
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов
Рождение ребёнка
07.04.1905
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов
Рождение ребёнка
15.12.1907
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов
Рождение ребёнка
21.01.1910
Дочь: (Зайцева) Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов
Рождение ребёнка
29.01.1912
Рождение ребёнка
17.05.1913
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов
Рождение ребёнка
29.01.1916
Смерть
Неизвестно