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Зайцева Агафия Стефанова

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1880

Отец: Стефан Иванов

Мать: Надежда Харитонова

Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Зайцев Афанасий Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1897

Дочь: (Зайцева) Ирина Афанасиева

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: (Зайцева) Домна Афанасиева

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: (Зайцева) Анна Афанасиева

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов

Рождение ребёнка
01.05.1903

Дочь: (Зайцева) Пелагея Афанасьева

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов

Рождение ребёнка
07.04.1905

Сын: Зайцев Максим Афанасьев

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов

Рождение ребёнка
15.12.1907

Сын: Зайцев Пётр Афанасьевич

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов

Рождение ребёнка
21.01.1910

Дочь: (Зайцева) Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов

Рождение ребёнка
29.01.1912

Дочь: (Зайцева) Анна Афанасиева

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов

Рождение ребёнка
17.05.1913

Сын: Зайцев Семён Афанасиев

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов

Рождение ребёнка
29.01.1916

Дочь: (Зайцева) Анна Афанасиева

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Павлов

Смерть
Неизвестно

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