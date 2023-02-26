Стефан Иванов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1853
Дата смерти22.03.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1874
Жена: Надежда Харитонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1878
Дочь: Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Надежда Харитонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1880
Дочь: Зайцева Агафия Стефанова
Мать ребёнка: Надежда Харитонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1883
Сын: Гавриил Стефанов
Мать ребёнка: Надежда Харитонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1886
Дочь: Матрона Стефанова
Мать ребёнка: Надежда Харитонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.03.1894
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от излишнего употребления водки
Рождение ребёнка
17.09.1894
Сын: Сергей Стефанов
Мать ребёнка: Надежда Харитонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище