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Стефан Иванов

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1853

Дата смерти

22.03.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1874

Жена: Надежда Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1878

Дочь: Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Надежда Харитонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1880

Дочь: Зайцева Агафия Стефанова

Мать ребёнка: Надежда Харитонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1883

Сын: Гавриил Стефанов

Мать ребёнка: Надежда Харитонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1886

Дочь: Матрона Стефанова

Мать ребёнка: Надежда Харитонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.03.1894
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от излишнего употребления водки
Рождение ребёнка
17.09.1894

Сын: Сергей Стефанов

Мать ребёнка: Надежда Харитонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище