(Зайцева) Пелагея Афанасьева
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.05.1903
Дата смерти21.06.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1903
Отец: Зайцев Афанасий Павлов
Мать: Зайцева Агафия Стефанова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.06.1904
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.