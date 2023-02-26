(Зайцева) Пелагея Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайцева) Пелагея Афанасьева

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.05.1903

Дата смерти

21.06.1904

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1903

Отец: Зайцев Афанасий Павлов

Мать: Зайцева Агафия Стефанова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.06.1904
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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