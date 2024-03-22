Максим Павлов
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Зайцев Павел Марков
Мать: Зайцева Агафия Иосифова
Бракосочетание
10.02.1891
Жена: Марина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1892
Сын: Сергей Максимов
Мать ребёнка: Марина Иванова
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно