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Максим Павлов

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Зайцев Павел Марков

Мать: Зайцева Агафия Иосифова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Марина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1892

Сын: Сергей Максимов

Мать ребёнка: Марина Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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