Марина Иванова
Место рождениясельцо Заики Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смерти23.04.1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Иван ст
сельцо Заики Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1891
Муж: Максим Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1892
Сын: Сергей Максимов
Отец ребёнка: Максим Павлов
Смерть
23.04.1895
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище