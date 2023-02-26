Марина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Иванова

Марина Иванова

Место рождения

сельцо Заики Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

23.04.1895

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Иван ст

Мать: не указана

сельцо Заики Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Максим Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1892

Сын: Сергей Максимов

Отец ребёнка: Максим Павлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.04.1895
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close