Марк Николаев
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Никон (Николай) Григорьев
Мать: Соломония Афанасиева
д.Цурково
Бракосочетание
30.06.1831
Жена: Наталия Парфенова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1837
Сын: Зайцев Павел Марков
Мать ребёнка: Наталия Парфенова
д.Цурково
Рождение ребёнка
16.08.1843
Дочь: Васса Маркова
Мать ребёнка: Наталия Парфенова
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
17.08.1844
Дочь: Наталия Маркова
Мать ребёнка: Наталия Парфенова
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
19.09.1847
Сын: Евстафий Марков
Мать ребёнка: Наталия Парфенова
д.Цурково
Смерть
Неизвестно