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Никон (Николай) Григорьев

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Григорий Иванов

Мать: ?

д.Цурково
Рождение ребёнка
05.10.1794

Сын: Харитон Никонов

Мать ребёнка: Соломония Афанасиева

д.Цурково
Рождение ребёнка
1795

Сын: Карп Николаев

Мать ребёнка: Соломония Афанасиева

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
22.04.1797

Сын: Фёдор Никонов

Мать ребёнка: Соломония Афанасиева

д.Цурково
Рождение ребёнка
08.11.1798

Дочь: Стефанида Никонова

Мать ребёнка: Соломония Афанасиева

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1801

Дочь: Марфа Николаева

Мать ребёнка: Соломония Афанасиева

д.Цурково
Рождение ребёнка
30.06.1801

Сын: Павел (Никонов)

Мать ребёнка: Соломония Афанасиева

д.Цурково
Рождение ребёнка
13.08.1802

Сын: Максим Никонов

Мать ребёнка: Соломония Афанасиева

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Марк Николаев

Мать ребёнка: Соломония Афанасиева

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
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