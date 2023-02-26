Соломония Афанасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти?.02.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1794
Сын: Харитон Никонов
Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев
д.Цурково
Рождение ребёнка
1795
Сын: Карп Николаев
Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
22.04.1797
Сын: Фёдор Никонов
Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев
д.Цурково
Рождение ребёнка
08.11.1798
Дочь: Стефанида Никонова
Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1801
Дочь: Марфа Николаева
Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев
д.Цурково
Рождение ребёнка
30.06.1801
Сын: Павел (Никонов)
Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев
д.Цурково
Рождение ребёнка
13.08.1802
Сын: Максим Никонов
Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев
д.Цурково
Смерть
?.02.1808
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Марк Николаев
Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев
д.Цурково