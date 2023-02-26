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Соломония Афанасиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

?.02.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1794

Сын: Харитон Никонов

Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев

д.Цурково
Рождение ребёнка
1795

Сын: Карп Николаев

Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
22.04.1797

Сын: Фёдор Никонов

Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев

д.Цурково
Рождение ребёнка
08.11.1798

Дочь: Стефанида Никонова

Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1801

Дочь: Марфа Николаева

Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев

д.Цурково
Рождение ребёнка
30.06.1801

Сын: Павел (Никонов)

Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев

д.Цурково
Рождение ребёнка
13.08.1802

Сын: Максим Никонов

Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев

д.Цурково
Смерть
?.02.1808
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Марк Николаев

Отец ребёнка: Никон (Николай) Григорьев

д.Цурково
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