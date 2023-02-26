Карп Николаев
Место рожденияд.Тюпина Нива
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Никон (Николай) Григорьев
Мать: Соломония Афанасиева
д.Тюпина Нива
Бракосочетание
19.09.1847
Жена: Евдокия Тихонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно