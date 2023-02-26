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Карп Николаев

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Место рождения

д.Тюпина Нива

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

1773 г.р.

Жена

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Никон (Николай) Григорьев

Мать: Соломония Афанасиева

д.Тюпина Нива
Бракосочетание
19.09.1847

Жена: Евдокия Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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