Евстафий Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстафий Марков

Евстафий Марков

avatar

Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

19.09.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1813 г.р.

Мать

До 1813 г.р.

Жена

До 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1847

Отец: Марк Николаев

Мать: Наталия Парфенова

д.Цурково
Рождение ребёнка
20.01.1873

Сын: Максим Евстафиев

Мать ребёнка: Агафия Иосифова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1873
по билету отпущенный рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Иосифова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close