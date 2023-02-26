Евстафий Марков
Место рожденияд.Цурково
Дата рождения19.09.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1847
Отец: Марк Николаев
Мать: Наталия Парфенова
д.Цурково
Рождение ребёнка
20.01.1873
Сын: Максим Евстафиев
Мать ребёнка: Агафия Иосифова
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1873
по билету отпущенный рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Иосифова
Смерть
Неизвестно