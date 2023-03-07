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Наталия Парфенова

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Парфен Борисов

Мать: ?

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.06.1831

Муж: Марк Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1837

Сын: Зайцев Павел Марков

Отец ребёнка: Марк Николаев

д.Цурково
Рождение ребёнка
16.08.1843

Дочь: Васса Маркова

Отец ребёнка: Марк Николаев

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
17.08.1844

Дочь: Наталия Маркова

Отец ребёнка: Марк Николаев

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
19.09.1847

Сын: Евстафий Марков

Отец ребёнка: Марк Николаев

д.Цурково
Смерть
Неизвестно
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