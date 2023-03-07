Наталия Парфенова
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Парфен Борисов
Мать: ?
Бракосочетание
30.06.1831
Муж: Марк Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1837
Сын: Зайцев Павел Марков
Отец ребёнка: Марк Николаев
д.Цурково
Рождение ребёнка
16.08.1843
Дочь: Васса Маркова
Отец ребёнка: Марк Николаев
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
17.08.1844
Дочь: Наталия Маркова
Отец ребёнка: Марк Николаев
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
19.09.1847
Сын: Евстафий Марков
Отец ребёнка: Марк Николаев
д.Цурково
Смерть
Неизвестно