Денисий Иванов
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти20.03.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1834
Жена: Ульяния Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1835
Сын: Иван Денисов
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1837
Дочь: Параскева Денисова
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1839
Сын: Тихон Денисов
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1840
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1842
Дочь: Елена Денисова
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
07.07.1843
Дочь: Мария Денисова
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
03.09.1845
Дочь: Анна Денисова
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
07.11.1847
Сын: Денисенков Михаил Денисов
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
Рождение ребёнка
06.01.1850
Сын: Иван Денисов
Мать ребёнка: Ульяния Иванова
д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Алексеева
Смерть
20.03.1850
д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.