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Денисий Иванов

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1798

Дата смерти

20.03.1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.
1795 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.10.1834

Жена: Ульяния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.09.1835

Сын: Иван Денисов

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1837

Дочь: Параскева Денисова

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1839

Сын: Тихон Денисов

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1840

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1842

Дочь: Елена Денисова

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1843

Дочь: Мария Денисова

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1845

Дочь: Анна Денисова

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1847

Сын: Денисенков Михаил Денисов

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1850

Сын: Иван Денисов

Мать ребёнка: Ульяния Иванова

д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Алексеева

Смерть
20.03.1850
д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
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