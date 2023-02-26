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Иван Денисов

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Место рождения

д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1850

Отец: Денисий Иванов

Мать: Ульяния Иванова

д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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