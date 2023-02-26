Иван Денисов
Место рожденияд.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1850
Отец: Денисий Иванов
Мать: Ульяния Иванова
д.Борисенки Бородинского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно