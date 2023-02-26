Илья Иванов
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.07.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1872
Отец: Иван Денисов
Мать: Дария Яковлева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1892
Жена: Пелагея Максимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898
Дочь: Надежда Ильина
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
01.10.1900
Дочь: Пелагея Ильина
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
27.01.1903
Дочь: Мария Ильина
Мать ребёнка: Пелагея Максимова
Смерть
Неизвестно