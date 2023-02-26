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Илья Иванов

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.07.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1872

Отец: Иван Денисов

Мать: Дария Яковлева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1892

Жена: Пелагея Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898

Дочь: Надежда Ильина

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1900

Дочь: Пелагея Ильина

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1903

Дочь: Мария Ильина

Мать ребёнка: Пелагея Максимова

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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