Пелагея Максимова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1892
Муж: Илья Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898
Дочь: Надежда Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
01.10.1900
Дочь: Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
27.01.1903
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Илья Иванов
Смерть
Неизвестно