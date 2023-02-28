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Пелагея Максимова

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Место рождения

Каваленки, Силуяновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: ?

Мать: ?

Каваленки, Силуяновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1892

Муж: Илья Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1898

Дочь: Надежда Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1900

Дочь: Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1903

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Илья Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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