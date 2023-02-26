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Иван Карпов

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Место рождения

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1787

Дата смерти

10.03.1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: ?

Мать: ?

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1807

Жена: Пелагия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1809

Сын: Парфен Иоаннов

Мать ребёнка: Пелагия Леонова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Карп Иванов

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ульяния Иванова

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Мария Косьмина

Рождение ребёнка
01.08.1820

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Пелагия Леонова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1822

Жена: Мария Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Мария Гаврилова

Рождение ребёнка
26.04.1825

Сын: Рыженков Василий Иванов

Мать ребёнка: Мария Косьмина

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Егор Иванов

Мать ребёнка: Мария Косьмина

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1830

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Мария Косьмина

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Гликерия (Агрипина) Иоаннова

Мать ребёнка: Мария Косьмина

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Гаврилова

Смерть
10.03.1836
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
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