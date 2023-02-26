Иван Карпов
Место рожденияд.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1787
Дата смерти10.03.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1807
Жена: Пелагия Леонова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.02.1809
Сын: Парфен Иоаннов
Мать ребёнка: Пелагия Леонова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Карп Иванов
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ульяния Иванова
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Мария Косьмина
Рождение ребёнка
01.08.1820
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Пелагия Леонова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.05.1822
Жена: Мария Косьмина
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Мария Гаврилова
Рождение ребёнка
26.04.1825
Мать ребёнка: Мария Косьмина
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Егор Иванов
Мать ребёнка: Мария Косьмина
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1830
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Мария Косьмина
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Гликерия (Агрипина) Иоаннова
Мать ребёнка: Мария Косьмина
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Гаврилова
Смерть
10.03.1836
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.