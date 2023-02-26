Мария Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти22.03.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Карпов
Бракосочетание
15.05.1822
Муж: Иван Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.04.1825
Отец ребёнка: Иван Карпов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Карпов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1830
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Карпов
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Гликерия (Агрипина) Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Карпов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
22.03.1836
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище