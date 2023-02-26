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Мария Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

22.03.1836

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Карпов

Бракосочетание
15.05.1822

Муж: Иван Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.04.1825

Сын: Рыженков Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Карпов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Карпов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1830

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Карпов

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Гликерия (Агрипина) Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Карпов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
22.03.1836
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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