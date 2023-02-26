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Рыженков Василий Иванов

Место рождения

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.04.1825

Дата смерти

12.03.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1825

Отец: Иван Карпов

Мать: Мария Косьмина

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1846

Жена: Рыженкова Ксения Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1850

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Рыженкова Ксения Тимофеева

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1861

Дочь: Дария Васильева

Мать ребёнка: Рыженкова Ксения Тимофеева

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.03.1901
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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