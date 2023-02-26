Рыженков Василий Иванов
Место рожденияд.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.04.1825
Дата смерти12.03.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1825
Отец: Иван Карпов
Мать: Мария Косьмина
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1846
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1850
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Рыженкова Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
11.03.1861
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Рыженкова Ксения Тимофеева
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.03.1901