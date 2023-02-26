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Рыженкова Ксения Тимофеева

Место рождения

Силуяновского приказа

Дата рождения

1824

Дата смерти

22.10.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Силуяновского приказа
Бракосочетание
06.11.1846

Муж: Рыженков Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1850

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Рыженков Василий Иванов

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1861

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Рыженков Василий Иванов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.10.1891
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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