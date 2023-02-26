Рыженкова Ксения Тимофеева
Место рожденияСилуяновского приказа
Дата рождения1824
Дата смерти22.10.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1846
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1850
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Рыженков Василий Иванов
Рождение ребёнка
11.03.1861
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Рыженков Василий Иванов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.10.1891