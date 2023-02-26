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Егор Иванов

Место рождения

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

22.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Иван Карпов

Мать: Мария Косьмина

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.02.1853

Жена: Евдокия (Ануфриева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1854

Дочь: Феврония Георгиева

Мать ребёнка: Евдокия (Ануфриева)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1858

Дочь: Агафия Егорова

Мать ребёнка: Евдокия (Ануфриева)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1860

Дочь: Елена Георгиева

Мать ребёнка: Евдокия (Ануфриева)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1861

Сын: Кирилл Егоров

Мать ребёнка: Евдокия (Ануфриева)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Марфа Георгиева

Мать ребёнка: Евдокия (Ануфриева)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Григорий Георгиев

Мать ребёнка: Евдокия (Ануфриева)

Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Михаил Георгиев

Мать ребёнка: Евдокия (Ануфриева)

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1874

Сын: Антоний Георгиев

Мать ребёнка: Евдокия (Ануфриева)

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Василий Егоров

Мать ребёнка: Евдокия (Ануфриева)

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
22.03.1903
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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