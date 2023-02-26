Евдокия (Ануфриева)
Место рожденияд.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1833
Дата смерти17.11.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Ануфрий (Андрей) Петров
Мать: Елена Игнатова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.02.1853
Муж: Егор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1854
Дочь: Феврония Георгиева
Отец ребёнка: Егор Иванов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1858
Дочь: Агафия Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1860
Дочь: Елена Георгиева
Отец ребёнка: Егор Иванов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1861
Сын: Кирилл Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Марфа Георгиева
Отец ребёнка: Егор Иванов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Григорий Георгиев
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
30.10.1871
Сын: Михаил Георгиев
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1874
Сын: Антоний Георгиев
Отец ребёнка: Егор Иванов
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1877
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Смерть
17.11.1893