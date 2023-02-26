Евдокия (Ануфриева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Ануфриева)

Место рождения

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1833

Дата смерти

17.11.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ануфрий (Андрей) Петров

Мать: Елена Игнатова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.02.1853

Муж: Егор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1854

Дочь: Феврония Георгиева

Отец ребёнка: Егор Иванов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1858

Дочь: Агафия Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1860

Дочь: Елена Георгиева

Отец ребёнка: Егор Иванов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1861

Сын: Кирилл Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Марфа Георгиева

Отец ребёнка: Егор Иванов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Григорий Георгиев

Отец ребёнка: Егор Иванов

Рождение ребёнка
30.10.1871

Сын: Михаил Георгиев

Отец ребёнка: Егор Иванов

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1874

Сын: Антоний Георгиев

Отец ребёнка: Егор Иванов

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1877

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
17.11.1893
Жарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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