Елена Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

12.01.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1801 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1819

Муж: Ануфрий (Андрей) Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.08.1820

Дочь: Евдокия (Ананиева)

Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1823

Сын: Евдоким Андреев

Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пантелеймон Ануфриев

Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иоанн Ануфриев

Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров

Рождение ребёнка
03.08.1830

Дочь: Соломония Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1832

Дочь: Евдокия Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия (Ануфриева)

Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1834

Дочь: Мария Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 20.03.1837

Дочь: Дария Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
12.01.1858
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
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