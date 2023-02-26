Елена Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти12.01.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1819
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.08.1820
Дочь: Евдокия (Ананиева)
Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1823
Сын: Евдоким Андреев
Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пантелеймон Ануфриев
Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иоанн Ануфриев
Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров
Рождение ребёнка
03.08.1830
Дочь: Соломония Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1832
Дочь: Евдокия Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия (Ануфриева)
Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1834
Дочь: Мария Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 20.03.1837
Дочь: Дария Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий (Андрей) Петров
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
12.01.1858
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.