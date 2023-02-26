Дария Ануфриева
Место рожденияд.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 20.03.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 20.03.1837
Отец: Ануфрий (Андрей) Петров
Мать: Елена Игнатова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1858
Дочь: Марина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Прокопов
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Прокопов
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно