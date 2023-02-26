Дария Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Ануфриева

Место рождения

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 20.03.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 20.03.1837

Отец: Ануфрий (Андрей) Петров

Мать: Елена Игнатова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1858

Дочь: Марина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Прокопов

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Прокопов

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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