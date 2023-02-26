Матрона Михайлова
Место рожденияд.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смерти26.03.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Михаил Прокопов
Мать: Дария Ануфриева
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1888
Муж: Василий Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
?.05.1899
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Смерть
26.03.1900
Причина смерти: от родов
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Исидор Васильев
Отец ребёнка: Василий Никифоров