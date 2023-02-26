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Матрона Михайлова

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Место рождения

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

26.03.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Михаил Прокопов

Мать: Дария Ануфриева

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1888

Муж: Василий Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Рождение ребёнка
?.05.1899

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.03.1900
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Исидор Васильев

Отец ребёнка: Василий Никифоров

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