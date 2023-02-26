Михаил Прокопов
Место рожденияд.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.01.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1823
Отец: Прокофий Прохоров
Мать: Ксения Кодратова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1858
Дочь: Марина Михайлова
Мать ребёнка: Дария Ануфриева
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1858
бессрочно-отпускной солдат
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Дария Ануфриева
д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно