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Михаил Прокопов

Место рождения

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.01.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1823

Отец: Прокофий Прохоров

Мать: Ксения Кодратова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1858

Дочь: Марина Михайлова

Мать ребёнка: Дария Ануфриева

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1858
бессрочно-отпускной солдат
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Дария Ануфриева

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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