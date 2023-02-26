Ксения Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1819
Дочь: Екатерина Прокопова
Отец ребёнка: Прокофий Прохоров
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1823
Сын: Михаил Прокопов
Отец ребёнка: Прокофий Прохоров
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1825
Дочь: Устиния Прокопиева
Отец ребёнка: Прокофий Прохоров
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Прокопов
Отец ребёнка: Прокофий Прохоров
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Николай Прокопов
Отец ребёнка: Прокофий Прохоров
Рождение ребёнка
29.07.1833
Дочь: Параскева Прокофиева
Отец ребёнка: Прокофий Прохоров
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1836
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Прокофий Прохоров
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1838
Сын: Иоанн Прокофиев
Отец ребёнка: Прокофий Прохоров
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1840
Дочь: Евдокия Прокопова
Отец ребёнка: Прокофий Прохоров
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Прокопова
Отец ребёнка: Прокофий Прохоров
Смерть
Неизвестно