Ксения Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1819

Дочь: Екатерина Прокопова

Отец ребёнка: Прокофий Прохоров

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1823

Сын: Михаил Прокопов

Отец ребёнка: Прокофий Прохоров

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1825

Дочь: Устиния Прокопиева

Отец ребёнка: Прокофий Прохоров

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Прокопов

Отец ребёнка: Прокофий Прохоров

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Николай Прокопов

Отец ребёнка: Прокофий Прохоров

Рождение ребёнка
29.07.1833

Дочь: Параскева Прокофиева

Отец ребёнка: Прокофий Прохоров

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1836

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Прокофий Прохоров

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1838

Сын: Иоанн Прокофиев

Отец ребёнка: Прокофий Прохоров

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1840

Дочь: Евдокия Прокопова

Отец ребёнка: Прокофий Прохоров

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Прокопова

Отец ребёнка: Прокофий Прохоров

Смерть
Неизвестно
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