Прокофий Прохоров
Место рожденияд.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.04.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.04.1801
Отец: Прохор (Васильев)
Мать: Феврония (Данилина)
д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1819
Дочь: Екатерина Прокопова
Мать ребёнка: Ксения Кодратова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1823
Сын: Михаил Прокопов
Мать ребёнка: Ксения Кодратова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1825
Дочь: Устиния Прокопиева
Мать ребёнка: Ксения Кодратова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Прокопов
Мать ребёнка: Ксения Кодратова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Николай Прокопов
Мать ребёнка: Ксения Кодратова
Рождение ребёнка
29.07.1833
Дочь: Параскева Прокофиева
Мать ребёнка: Ксения Кодратова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1836
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Ксения Кодратова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1838
Сын: Иоанн Прокофиев
Мать ребёнка: Ксения Кодратова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1840
Дочь: Евдокия Прокопова
Мать ребёнка: Ксения Кодратова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Прокопова
Мать ребёнка: Ксения Кодратова
Смерть
Неизвестно