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Прокофий Прохоров

Место рождения

д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.04.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1801

Отец: Прохор (Васильев)

Мать: Феврония (Данилина)

д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1819

Дочь: Екатерина Прокопова

Мать ребёнка: Ксения Кодратова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1823

Сын: Михаил Прокопов

Мать ребёнка: Ксения Кодратова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1825

Дочь: Устиния Прокопиева

Мать ребёнка: Ксения Кодратова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Прокопов

Мать ребёнка: Ксения Кодратова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Николай Прокопов

Мать ребёнка: Ксения Кодратова

Рождение ребёнка
29.07.1833

Дочь: Параскева Прокофиева

Мать ребёнка: Ксения Кодратова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1836

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Ксения Кодратова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1838

Сын: Иоанн Прокофиев

Мать ребёнка: Ксения Кодратова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1840

Дочь: Евдокия Прокопова

Мать ребёнка: Ксения Кодратова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Прокопова

Мать ребёнка: Ксения Кодратова

Смерть
Неизвестно
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