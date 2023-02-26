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Агафия Прохорова

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Место рождения

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Прохор (Васильев)

Мать: Евдокия Евдокимова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1825

Муж: Исай Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1831

Сын: Парфений Исааков

Отец ребёнка: Исай Андреев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1834

Дочь: Наталия ст

Отец ребёнка: Исай Андреев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834

Сын: Иосиф Исааков

Отец ребёнка: Исай Андреев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1836

Сын: Стефан Исааков

Отец ребёнка: Исай Андреев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1837

Сын: Авраамий Исаев

Отец ребёнка: Исай Андреев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1838

Дочь: Наталия Исаакова

Отец ребёнка: Исай Андреев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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