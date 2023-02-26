Агафия Прохорова
Место рожденияд.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: Прохор (Васильев)
Мать: Евдокия Евдокимова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1825
Муж: Исай Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1831
Сын: Парфений Исааков
Отец ребёнка: Исай Андреев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1834
Дочь: Наталия ст
Отец ребёнка: Исай Андреев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иосиф Исааков
Отец ребёнка: Исай Андреев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1836
Сын: Стефан Исааков
Отец ребёнка: Исай Андреев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1837
Сын: Авраамий Исаев
Отец ребёнка: Исай Андреев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.08.1838
Дочь: Наталия Исаакова
Отец ребёнка: Исай Андреев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно