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Прохор (Васильев)

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Место рождения

д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: ?

Мать: ?

д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1798

Жена: Евдокия Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.04.1801

Сын: Прокофий Прохоров

Мать ребёнка: Феврония (Данилина)

д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1807

Дочь: Агафия Прохорова

Мать ребёнка: Феврония (Данилина)

д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Агафия Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1808

Жена: Наталия Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония (Данилина)

Смерть
Неизвестно
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