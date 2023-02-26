Прохор (Васильев)
Место рожденияд.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.10.1798
Жена: Евдокия Евдокимова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.04.1801
Сын: Прокофий Прохоров
Мать ребёнка: Феврония (Данилина)
д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1807
Дочь: Агафия Прохорова
Мать ребёнка: Феврония (Данилина)
д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Агафия Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Евдокимова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1808
Жена: Наталия Демидова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония (Данилина)
Смерть
Неизвестно