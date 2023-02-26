?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Василий Папилин
Отец ребёнка: ?
д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Прохор (Васильев)
Отец ребёнка: ?
д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Иван Папилин
Отец ребёнка: ?
д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.