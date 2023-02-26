Екатерина Папилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Астапенков Роман Гаврилов
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев
Сын: Астапенков Филипп Гаврилов
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев
Дочь: Пелагея (Никифорова)
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев
Сын: Астапенков Матвей (Георгиев)
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев
Дочь: Параскева Гаврилова
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев
Сын: Захарий Гаврилов
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев
Дочь: Стефанида Гаврилова
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев
Сын: Ермолай Гаврилов
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев
Сын: Астапенков Трифон Гаврилов
Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев