Екатерина Папилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Папилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1777

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Астапенков Роман Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Астапенков Филипп Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Пелагея (Никифорова)

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Астапенков Матвей (Георгиев)

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1793

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794

Сын: Астапенков Пётр Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.03.1796

Сын: Захарий Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1798

Дочь: Стефанида Гаврилова

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.10.1801

Сын: Астапенков Карп Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1801

Сын: Ермолай Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1803

Сын: Астапенков Трифон Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гавриил Григорьев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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