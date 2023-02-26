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Евдокия Гаврилова

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Место рождения

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.03.1793

Дата смерти

08.01.1795

Пол

Женский

Отец

1756 г.р.

Мать

До 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1793

Отец: Астапенков Гавриил Григорьев

Мать: Екатерина Папилова

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.01.1795
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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