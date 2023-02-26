Евдокия Гаврилова
Место рожденияд.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.03.1793
Дата смерти08.01.1795
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1793
Отец: Астапенков Гавриил Григорьев
Мать: Екатерина Папилова
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.01.1795
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.