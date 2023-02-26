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Пелагея (Никифорова)

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Место рождения

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Астапенков Гавриил Григорьев

Мать: Екатерина Папилова

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.04.1799

Муж: Мазин Руф (Ануфрий) Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1802

Дочь: Стефанида Руфова

Отец ребёнка: Мазин Руф (Ануфрий) Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1807

Дочь: Мария Ануфриева

Отец ребёнка: Мазин Руф (Ануфрий) Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1808

Сын: Мазин Игнатий (Ануфриев)

Отец ребёнка: Мазин Руф (Ануфрий) Гаврилов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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