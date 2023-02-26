Пелагея (Никифорова)
Место рожденияд.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Астапенков Гавриил Григорьев
Мать: Екатерина Папилова
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.04.1799
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1802
Дочь: Стефанида Руфова
Отец ребёнка: Мазин Руф (Ануфрий) Гаврилов
Рождение ребёнка
23.04.1807
Дочь: Мария Ануфриева
Отец ребёнка: Мазин Руф (Ануфрий) Гаврилов
Рождение ребёнка
20.12.1808
Отец ребёнка: Мазин Руф (Ануфрий) Гаврилов
Смерть
Неизвестно