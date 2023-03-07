Мазин Руф (Ануфрий) Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Мазин Гаврила
Мать: ?
Бракосочетание
30.04.1799
Жена: Пелагея (Никифорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1802
Дочь: Стефанида Руфова
Мать ребёнка: Пелагея (Никифорова)
Рождение ребёнка
23.04.1807
Дочь: Мария Ануфриева
Мать ребёнка: Пелагея (Никифорова)
Рождение ребёнка
20.12.1808
Мать ребёнка: Пелагея (Никифорова)
Смерть
Неизвестно