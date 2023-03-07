Мазин Руф (Ануфрий) Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазин Руф (Ануфрий) Гаврилов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Мазин Гаврила

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.04.1799

Жена: Пелагея (Никифорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1802

Дочь: Стефанида Руфова

Мать ребёнка: Пелагея (Никифорова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1807

Дочь: Мария Ануфриева

Мать ребёнка: Пелагея (Никифорова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1808

Сын: Мазин Игнатий (Ануфриев)

Мать ребёнка: Пелагея (Никифорова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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