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Иван Папилин

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Место рождения

д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: ?

Мать: ?

д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Агафия Иоаннова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
20.05.1799

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1803

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Емельян Иванов

Мать ребёнка: Марфа Иванова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно
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