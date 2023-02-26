Иван Папилин
Место рожденияд.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Агафия Иоаннова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
20.05.1799
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1803
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Емельян Иванов
Мать ребёнка: Марфа Иванова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно