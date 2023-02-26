Семён Иванов
Место рожденияд.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.05.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1803
Отец: Иван Папилин
Мать: Марфа Иванова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1821
Жена: Мавра (Макарова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1824
Сын: Максим Семёнов
Мать ребёнка: Мавра (Макарова)
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1825
Сын: Стефан Семёнов
Мать ребёнка: Мавра (Макарова)
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно