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Семён Иванов

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Место рождения

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.05.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1782 г.р.

Мать

До 1782 г.р.

Жена

До 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1803

Отец: Иван Папилин

Мать: Марфа Иванова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1821

Жена: Мавра (Макарова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1824

Сын: Максим Семёнов

Мать ребёнка: Мавра (Макарова)

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1825

Сын: Стефан Семёнов

Мать ребёнка: Мавра (Макарова)

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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