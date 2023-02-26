Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Иванова

Марфа Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

01.09.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Агафия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Папилин

Рождение ребёнка
20.05.1799

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Папилин

д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1803

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Иван Папилин

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Емельян Иванов

Отец ребёнка: Иван Папилин

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Папилин

Смерть
01.09.1839
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close