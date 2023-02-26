Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смерти01.09.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Агафия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Папилин
Рождение ребёнка
20.05.1799
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Папилин
д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1803
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Иван Папилин
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Емельян Иванов
Отец ребёнка: Иван Папилин
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Папилин
Смерть
01.09.1839
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.