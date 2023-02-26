Феврония (Данилина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти09.06.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1801
Сын: Прокофий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор (Васильев)
д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1807
Дочь: Агафия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор (Васильев)
д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор (Васильев)
Смерть
09.06.1808
д.Дуброва Старина Поречского уезда Смоленской губ.