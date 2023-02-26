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Феврония (Данилина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

09.06.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1801

Сын: Прокофий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор (Васильев)

д.Дуброва Старина ( Папилы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1807

Дочь: Агафия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор (Васильев)

д.Михалуты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор (Васильев)

Смерть
09.06.1808
д.Дуброва Старина Поречского уезда Смоленской губ.
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