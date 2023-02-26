Василий Прокопов
Место рожденияд.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Прокофий Прохоров
Мать: Ксения Кодратова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1846
Жена: Васса Корнилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Васса Корнилова
Рождение ребёнка
20.06.1853
Сын: Ульян Васильев
Мать ребёнка: Васса Корнилова
д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1856
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Васса Корнилова
д.Папилы Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно