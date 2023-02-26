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Василий Прокопов

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Место рождения

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Прокофий Прохоров

Мать: Ксения Кодратова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1846

Жена: Васса Корнилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Васса Корнилова

Рождение ребёнка
20.06.1853

Сын: Ульян Васильев

Мать ребёнка: Васса Корнилова

д.Папилы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1856

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Васса Корнилова

д.Папилы Силуяновского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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