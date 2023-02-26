Ануфрий (Андрей) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнуфрий (Андрей) Петров

Ануфрий (Андрей) Петров

avatar

Место рождения

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: ?

Мать: ?

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1819

Жена: Елена Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.08.1820

Дочь: Евдокия (Ананиева)

Мать ребёнка: Елена Игнатова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1823

Сын: Евдоким Андреев

Мать ребёнка: Елена Игнатова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пантелеймон Ануфриев

Мать ребёнка: Елена Игнатова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иоанн Ануфриев

Мать ребёнка: Елена Игнатова

Рождение ребёнка
03.08.1830

Дочь: Соломония Ануфриева

Мать ребёнка: Елена Игнатова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1832

Дочь: Евдокия Ануфриева

Мать ребёнка: Елена Игнатова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Евдокия (Ануфриева)

Мать ребёнка: Елена Игнатова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1834

Дочь: Мария Ануфриева

Мать ребёнка: Елена Игнатова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 20.03.1837

Дочь: Дария Ануфриева

Мать ребёнка: Елена Игнатова

д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close