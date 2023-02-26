Ануфрий (Андрей) Петров
Место рожденияд.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1819
Жена: Елена Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.08.1820
Дочь: Евдокия (Ананиева)
Мать ребёнка: Елена Игнатова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1823
Сын: Евдоким Андреев
Мать ребёнка: Елена Игнатова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пантелеймон Ануфриев
Мать ребёнка: Елена Игнатова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иоанн Ануфриев
Мать ребёнка: Елена Игнатова
Рождение ребёнка
03.08.1830
Дочь: Соломония Ануфриева
Мать ребёнка: Елена Игнатова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1832
Дочь: Евдокия Ануфриева
Мать ребёнка: Елена Игнатова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Евдокия (Ануфриева)
Мать ребёнка: Елена Игнатова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1834
Дочь: Мария Ануфриева
Мать ребёнка: Елена Игнатова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 20.03.1837
Дочь: Дария Ануфриева
Мать ребёнка: Елена Игнатова
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно