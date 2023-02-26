Евдокия (Ананиева)
Место рожденияд.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.08.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1820
Отец: Ануфрий (Андрей) Петров
Мать: Елена Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Григорьев
Рождение ребёнка
16.01.1844
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семён Григорьев
Рождение ребёнка
До 1846
Сын: Сергей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Григорьев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Екатерина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Григорьев
Рождение ребёнка
08.02.1847
Сын: Никифор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Григорьев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Максим Семёнов
Отец ребёнка: Семён Григорьев
Рождение ребёнка
29.07.1857
Дочь: Васса (незаконная)
Отец ребёнка: Семён Григорьев
Смерть
Неизвестно