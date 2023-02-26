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Евдокия (Ананиева)

Место рождения

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.08.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1820

Отец: Ануфрий (Андрей) Петров

Мать: Елена Игнатова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Григорьев

Рождение ребёнка
16.01.1844

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семён Григорьев

Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Сергей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Григорьев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Екатерина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Григорьев

Рождение ребёнка
08.02.1847

Сын: Никифор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Григорьев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Максим Семёнов

Отец ребёнка: Семён Григорьев

Рождение ребёнка
29.07.1857

Дочь: Васса (незаконная)

Отец ребёнка: Семён Григорьев

Смерть
Неизвестно

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