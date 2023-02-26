Екатерина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Семёнова

Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Семён Григорьев

Мать: Евдокия (Ананиева)

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1864

Муж: Антоний Архипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1872

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Антоний Архипов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1874

Дочь: Татьяна Антонова

Отец ребёнка: Антоний Архипов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1876

Сын: Андрей Антонов

Отец ребёнка: Антоний Архипов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Пелагия Антонова

Отец ребёнка: Антоний Архипов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1881

Сын: Дмитрий Антонов

Отец ребёнка: Антоний Архипов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1884

Сын: Фёдор Антонов

Отец ребёнка: Антоний Архипов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Матрона Антонова

Отец ребёнка: Антоний Архипов

Рождение ребёнка
13.07.1888

Дочь: Ольга Антонова

Отец ребёнка: Антоний Архипов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Параскева Антонова

Отец ребёнка: Антоний Архипов

Смерть
Неизвестно
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