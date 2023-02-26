Екатерина Семёнова
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Семён Григорьев
Мать: Евдокия (Ананиева)
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1864
Муж: Антоний Архипов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1872
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Антоний Архипов
Рождение ребёнка
31.12.1874
Дочь: Татьяна Антонова
Отец ребёнка: Антоний Архипов
Рождение ребёнка
11.10.1876
Сын: Андрей Антонов
Отец ребёнка: Антоний Архипов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Пелагия Антонова
Отец ребёнка: Антоний Архипов
Рождение ребёнка
13.05.1881
Сын: Дмитрий Антонов
Отец ребёнка: Антоний Архипов
Рождение ребёнка
12.02.1884
Сын: Фёдор Антонов
Отец ребёнка: Антоний Архипов
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Матрона Антонова
Отец ребёнка: Антоний Архипов
Рождение ребёнка
13.07.1888
Дочь: Ольга Антонова
Отец ребёнка: Антоний Архипов
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Параскева Антонова
Отец ребёнка: Антоний Архипов
Смерть
Неизвестно