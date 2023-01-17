Дмитрий Антонов
Место рождения
Дата рождения13.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1881
Отец: Антоний Архипов
Мать: Екатерина Семёнова
Бракосочетание
17.02.1899
Жена: Анисия Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1900
Сын: Евфимий ст
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
16.10.1901
Сын: Андрей Дмитриев
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
17.11.1902
Сын: Роман Дмитриев
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
?.11.1904
Сын: Василий Дмитриев
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
1908
Сын: Евфимий Дмитриев
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Анисия Иванова
Бракосочетание
06.05.1912
Жена: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
27.06.1913
Сын: Пётр Дмитриев
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
26.02.1916
Дочь: Антонина Дмитриева
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно