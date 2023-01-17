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Дмитрий Антонов

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1881

Отец: Антоний Архипов

Мать: Екатерина Семёнова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.02.1899

Жена: Анисия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1900

Сын: Евфимий ст

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1901

Сын: Андрей Дмитриев

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1902

Сын: Роман Дмитриев

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1904

Сын: Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Евфимий Дмитриев

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Анисия Иванова

Бракосочетание
06.05.1912

Жена: Татьяна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1913

Сын: Пётр Дмитриев

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1916

Дочь: Антонина Дмитриева

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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