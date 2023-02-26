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Анисия Иванова

Место рождения

д.Хотяки Нижние Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

02.08.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Хотяки Нижние Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1899

Муж: Дмитрий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1900

Сын: Евфимий ст

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1901

Сын: Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1902

Сын: Роман Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1904

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Рождение ребёнка
1908

Сын: Евфимий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Смерть
02.08.1911
Причина смерти: от воспаления желудка
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Похороны
Неизвестно
на Андреевском кладбище
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