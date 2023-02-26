Анисия Иванова
Место рожденияд.Хотяки Нижние Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смерти02.08.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
д.Хотяки Нижние Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.02.1899
Муж: Дмитрий Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1900
Сын: Евфимий ст
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Рождение ребёнка
16.10.1901
Сын: Андрей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Рождение ребёнка
17.11.1902
Сын: Роман Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Рождение ребёнка
?.11.1904
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Евфимий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Смерть
02.08.1911
Причина смерти: от воспаления желудка
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Похороны
Неизвестно
на Андреевском кладбище