Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения06.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.05.1912
Муж: Дмитрий Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1913
Сын: Пётр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Рождение ребёнка
26.02.1916
Дочь: Антонина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Антонов
Смерть
Неизвестно