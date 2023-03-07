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Татьяна Васильева

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Место рождения

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1892

Отец: ?

Мать: ?

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.05.1912

Муж: Дмитрий Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1913

Сын: Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1916

Дочь: Антонина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Антонов

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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