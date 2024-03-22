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Антоний Архипов

Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.07.1846

Дата смерти

07.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1846

Отец: Архип Григорьев

Мать: Александра (Григорьева)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.11.1864

Жена: Екатерина Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1872

Дочь: Мария Антонова

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1874

Дочь: Татьяна Антонова

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1876

Сын: Андрей Антонов

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Пелагия Антонова

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1881

Сын: Дмитрий Антонов

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1884

Сын: Фёдор Антонов

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Матрона Антонова

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Рождение ребёнка
13.07.1888

Дочь: Ольга Антонова

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Параскева Антонова

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Смерть
07.12.1902
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков
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