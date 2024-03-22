Антоний Архипов
Место рождения
Дата рождения27.07.1846
Дата смерти07.12.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1846
Отец: Архип Григорьев
Мать: Александра (Григорьева)
Бракосочетание
06.11.1864
Жена: Екатерина Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1872
Дочь: Мария Антонова
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
31.12.1874
Дочь: Татьяна Антонова
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
11.10.1876
Сын: Андрей Антонов
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Пелагия Антонова
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
13.05.1881
Сын: Дмитрий Антонов
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
12.02.1884
Сын: Фёдор Антонов
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Матрона Антонова
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
13.07.1888
Дочь: Ольга Антонова
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
До 1893
Дочь: Параскева Антонова
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Смерть
07.12.1902
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков