Александра (Григорьева)
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти12.08.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1840
Муж: Архип Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евфросиния Архипова
Отец ребёнка: Архип Григорьев
Рождение ребёнка
12.11.1843
Дочь: Стефанида Архипова
Отец ребёнка: Архип Григорьев
Рождение ребёнка
06.02.1845
Дочь: Агафия Архипова
Отец ребёнка: Архип Григорьев
Рождение ребёнка
27.07.1846
Сын: Антоний Архипов
Отец ребёнка: Архип Григорьев
Рождение ребёнка
06.10.1849
Дочь: Пелагея ст
Отец ребёнка: Архип Григорьев
Рождение ребёнка
01.08.1852
Дочь: Васса Архипова
Отец ребёнка: Архип Григорьев
Рождение ребёнка
24.03.1855
Дочь: Мария Архипова
Отец ребёнка: Архип Григорьев
Рождение ребёнка
09.10.1856
Дочь: Пелагея Архипова
Отец ребёнка: Архип Григорьев
Смерть
12.08.1879