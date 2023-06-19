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Александра (Григорьева)

Место рождения

Крупенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

12.08.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Крупенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1840

Муж: Архип Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евфросиния Архипова

Отец ребёнка: Архип Григорьев

Рождение ребёнка
12.11.1843

Дочь: Стефанида Архипова

Отец ребёнка: Архип Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1845

Дочь: Агафия Архипова

Отец ребёнка: Архип Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1846

Сын: Антоний Архипов

Отец ребёнка: Архип Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1849

Дочь: Пелагея ст

Отец ребёнка: Архип Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1852

Дочь: Васса Архипова

Отец ребёнка: Архип Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1855

Дочь: Мария Архипова

Отец ребёнка: Архип Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1856

Дочь: Пелагея Архипова

Отец ребёнка: Архип Григорьев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
12.08.1879
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд